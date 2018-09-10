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Kakaolu çatlak kurabiye tarifi

Kakaolu çatlak kurabiye için hangi malzemeleri kullanmak gerekir? İşte kakaolu çatlak kurabiye için yapmanız gerekenler...

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:42
Kakaolu çatlak kurabiye tarifi

Kakaolu çatlak kurabiyelerin hamuru bildiğimiz kurabiye hamurundan biraz farklı. Normal kurabiye hamuruna göre biraz daha sulu olan kakaolu çatlak kurabiyelerin fırında yayılıp çatlamasını sağlayan şey de bu. İşte tüm misafirlerinizin tarifini isteyeceği kakaolu çatlak kurabiye nasıl yapılır? sorusunun yanıtı…

KAKAOLU ÇATLAK KURABİYENİN PÜF NOKTASI

Hamur, yoğururken elinizde mi parçalanıyor? Sakın telaşlanmayın çünkü olması gereken hamur kıvamı bu. Kesinlikle paniğe kapılıp un eklemeyin. Hamurunuz iyice dağılmaya başladığında top haline getirin ve streç film ile sararak dinlendirin. Böylece küçük toplar yapmanız ve pudra şekerine bulamanız kolaylaşacak.

Hamuru sıvı yağ ile yapmak yerine 4-5 yemek kaşığı tereyağı kullanabilirsiniz. Bu sayede daha toplu bir hamur ede edebilirsiniz.

MALZEMELER

2 su bardağı un

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay kaşığının ucu ile tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 kahve fincanı kakao

Kurabiyeleri bulamak için yarım su bardağı pudra şekeri

KAKAOLU ÇATLAK KURABİYE YAPILIŞI

Pudra şekeri dışındaki bütün malzemeyi yoğurma kabına alın, tüm malzeme iyice karışana kadar yoğurun.

Bir süre sonra hamur elinizde dağılmaya başlayacak ve yağını dışarıya atacak. Bu durumda sakın fazladan un eklemeyin.

Hamuru toplayıp streç filme sarın, altına bir tabak koyarak buzdolabında minimum 2 saat mümkünse 1 gece dinlendirin.

Dinlenme işlemi gerçekleştikten sonra pudra şekerini bir tabağa alın. Dinlenmiş hamurdan cevizden biraz ufak parçalar kopartarak elinizde yuvarlayın ve pudra şekerine bulayın. 2-3 cm aralıklarla fırın tepsisine dizin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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