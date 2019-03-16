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Kahyaoğlu: “Matematik olarak şu an her şey bitmiş değil”

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Futbolun kuralı artık bu.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:15
Kahyaoğlu: “Matematik olarak şu an her şey bitmiş değil”

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Futbolun kuralı artık bu. Yakaladıklarınızı atacaksanız, atamazsanız sonuca katlanmak zorunda kalıyorsunuz” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında düşme hattında yer alan Akhisarspor, evinde ağırladığı Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, “Kazanmak istiyorduk. Maçın planlaması bunun üzerine yapıldı. İyi başlamıştık. Daha sonra oyun olarak rakibimiz bizim önümüze geçti. Oyunda git-geloldu. Oyunu bir süre sonra dengeledik ama golü yedik. Golü yedikten sonra yine alışkanlığımız olan geri dönüş başladı takımda. Oyunda geriye döndük. İki değişiklik yapıp öne geçtik. Çok da iyi oynamaya başlamıştık ama futbolun kuralı artık bu, yakaladıklarınızı atacaksanız, atamazsanız sonuca katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu açıdan üzgünüz. Oynanacak 8 tane daha maç var. O maçlarda rakiplerimiz de belli. Herkesin maçı herkesi ilgilendiriyor. Yaşayıp göreceğiz” dedi.


Bir gazetecinin Akhisarspor’un ligde kalma şansını nasıl gördüğüne yönelik sorusu üzerine konuşan Kahyaoğlu, “Matematik olarak şu an her şey bitmiş değil. Konuyu oraya da getirmek istemiyorum. Ben 5 maçtır buradayım. Takımın mücadelesini herkes benim gibi görüyor. Elimizdeki kadro da aslında vasat değil. İyi bir kadroya sahibiz. Trabzon’da da geçen hafta aynı şeyleri yaşadık. Giden oyunu, birileri alıp başka bir yere koydu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:15
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