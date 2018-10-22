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Kahve telvesini çöpe atmayın

Çöpe dökülen kahve telvesinin faydalarını sizler için derledik...

22 Ekim 2018 Pazartesi 19:35
Kahve telvesini çöpe atmayın

Hanımlar arasında aslı astarı olmayan bir kahve falı merakı vardır. Aslı astarı olmamak bir yana her türlü fal yalancılıktır, haramdır. Fakat içtiğiniz kahvenin telvesini bolca alıp ellerinize masaj yaparak güzelce yedirin ve beş dakika beklettikten sonra ılık suyla duruladığınızda ellerinizin yumuşacık olduğunu göreceksiniz. Falıyla avunmak, harama bulaşmaktan bin kat iyidir.

Ayrıca buzdolabınızın içine bir kase kuru kahve telvesi yerleştirin. Böylece bozulmuş veya çürümüş yiyecekler nedeniyle oluşan kokuları yok olacaktır.

Mutfak lavabosundan gelen kötü kokuları gidermek ve temizlemek için de birkaç fincan biriktirdiğiniz kahve telvesi ile üzerine kaynar su dökün.

Bitkilerin çevresine daire şeklinde kahve telvesi şeridi çekerseniz oluşan bu koruyucu sınır bitkilerinizi karınca ve sümüklü böceklerden uzak tutar.

Bahçenizdeki toprağa ya da bitkilerinizi suladığınız ibriğe kahve telvesi eklerseniz, fidelerinize nitrojen desteği sağlamış olursunuz.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 19:35
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