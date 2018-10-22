Kahve pişirirken...

Kahveyi pişirirken kesinlikle normal musluktan akan suyu kullanmamalısınız. Bu sular klorlanmış ve kireçli sulardır. Ne kahve pişirmek için, ne de çay demlemek için elverişli değildir. Kahvenin tortulaşıp acılaşmasına sebep olur.



Kahveyi kaç kişiye servis yapacaksanız cezvenize o miktarda fincanla su koyun. Bir kişiye servis edilecek kahve için 1 fincan suya 2 çay kaşığı kahve koymak yeterlidir. Şeker miktarlarını ise, az şekerli kahvelerde 1 çay kaşığı, orta şekerliler de 2 çay kaşığı, bol şekerliler de ise 3 olarak arttırabilirsiniz. Ölçülerinizi buna göre ayarlayabilirsiniz.



Kahvenin sadesi yani acısı değerlidir. Gerekirse, fincanın yanına konacak minik bir çikolata veya lokum yudumlarken ona tad katacaktır

Gelelim püf noktasına



Suyu, şekeri ve kahvesini ölçüsünce ayarladığınız cezveyi ateşe koymadan önce hafifçe karıştırın. Ateş üzerinde iken kesinlikle karıştırmamalısınız.

Karıştırma işlemini sadece kahve kaynamaya başladığı vakit yapın. Bu sırada kenarlarda köpük oluşacaktır. Bu köpükleri hemen ortaya alın ve karıştırma işlemine son verin.



Kahveniz pişip taşmaya yakın durumuna geldiğinde ocaktan alın ve oluşan köpükleri fincanlara paylaştırın. Son olarak geriye kalan kahveyi bir taşım daha kaynatarak fincanlara doldurabilirsiniz.