Kahve lekesi, leke değil zulüm

Sonuçta leke çıkmadığı ve yayıldığı gibi, eşyanız da eşya olmaktan çıkar. Eğer leke henüz oluşmuşsa üzerine biraz tuz dökün.

Beyaz pamuklu kumaşta: Lekeyi sabunlu su ile çıkaramazsanız, oksijenli su ile silin. Bu da yeterli olmazsa çamaşır suyu kullanmaktan başka çareniz yok demektir.

Renkli kumaşta: Lekeyi çıkartmak için birkaç yol deneyebilirsiniz. Lekeli kısma biraz gliserin sürün ve ılık suyla durulayın.

Nazik kumaşlar için: Şu karışımı deneyebilirsiniz. Sıcak suya bir yumurta sarısı ve birkaç damla gliserin katın. Bununla lekeli kısmı silin ve ılık suyla durulayın.

Halı üzerinde: Lekeli yeri, eşit miktarlardaki alkol ve beyaz sirke karışımıyla silin.

Cilalı ahşap üzerinde: Oksijenli suyla silin. Sonra lekeli yeri cilalayın.