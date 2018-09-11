Kahve lekesi, leke değil zulüm
Kahve lekesi tam bir derttir. Eşiniz dostunuzla şöyle içip de soluklandığınız o güzelim kahvenin keyfini burnunuzdan getirir. Öyle ki nice leke çıkarıcı, hakkından gelemez. Üzerinde denemediğiniz kalmaz.11 Eylül 2018 Salı 18:13
Sonuçta leke çıkmadığı ve yayıldığı gibi, eşyanız da eşya olmaktan çıkar. Eğer leke henüz oluşmuşsa üzerine biraz tuz dökün.
Beyaz pamuklu kumaşta: Lekeyi sabunlu su ile çıkaramazsanız, oksijenli su ile silin. Bu da yeterli olmazsa çamaşır suyu kullanmaktan başka çareniz yok demektir.
Renkli kumaşta: Lekeyi çıkartmak için birkaç yol deneyebilirsiniz. Lekeli kısma biraz gliserin sürün ve ılık suyla durulayın.
Nazik kumaşlar için: Şu karışımı deneyebilirsiniz. Sıcak suya bir yumurta sarısı ve birkaç damla gliserin katın. Bununla lekeli kısmı silin ve ılık suyla durulayın.
Halı üzerinde: Lekeli yeri, eşit miktarlardaki alkol ve beyaz sirke karışımıyla silin.
Cilalı ahşap üzerinde: Oksijenli suyla silin. Sonra lekeli yeri cilalayın.
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