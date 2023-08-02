Kahvaltılık sos: Sosların kralı olacak! Kahvaltılık sos yaparken bilmeniz gereken tarif! Kahvaltıların vazgeçilmezi

Kış hazırlıklarından kahvaltılık sos tariflerinin en lezzetlilerinden birini daha sizlerin beğenisine sunuyoruz. Bu tarifi yaparken içine bolca ceviz ekleyebilirsiniz. Son derece lezzetli olan ve şişe şişe yapılıp Kahvaltı sofrasında bulunması gerektiğini düşündüğüm, kışın son derece besleyici ve sağlıklı olan bu tarifi Sizlerde evinizde yapabilirsiniz. Bu tarifin malzeme oranlarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sadece kahvaltı sofrası için değil çayın olduğu her sofraya bu tadına doyulmaz tarifi ekleyebilirsiniz. Balık yanına ya da meze sofralarına mutlaka ve mutlaka denemelisiniz. İçinde kullanılan domatesi yuvarlak domatesi yerine biraz uzun domateslerden tercih ederseniz daha lezzetli oluyor. İçine eklenen cevizin tadına doyulmaz lezzetli ile bu tarifin lezzeti bir başka oluyor. Kahvaltılık sos tarifini de kolayca yapabilin diye bütün püf noktaları ile ayrıntı ve yapılışı alıntı videoda sizlerle. Deneyecek herkese Şimdiden afiyet olsun.

Kahvaltılık Sos Tarifi İçin Malzemeler

1 küçük boy kırmızı soğan

1 diş sarımsak

1 adet sivri biber

1 adet küçük boy kapya biber

5 adet çeri domates

3-4 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon

Kahvaltılık Sos Tarifi Nasıl Yapılır?

lk olarak 1 adet küçük boy kırmızı soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet sivri biber, 1 adet küçük boy kapya biber, 5 adet çeri domates, 3-4 dal maydanoz, 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçası bir rondoya alınarak hafif pütürlü kalacak şekilde çekilir.

Elde edilen karışıma 1 çay kaşığı tuz, pul biber, kekik, sumak, karabiber, kırmızı toz biber ilave edilerek karıştırılır.

Ardından karışıma arzu edilen miktar kadar zeytinyağı ve limon eklenir.

Tam olarak bu ölçülerle tarifi denediğinizde hafif acı bir sos elde etmiş olursunuz.

Arzuya göre acı baharat miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz.