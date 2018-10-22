Kahvaltıda sağlıklı yağ tüketin

Sağlıklı yağlar; serbest dolaşan hayvanlardan elde edilen yağlar, Omega3, ilaç kullanılmadan yetiştirilen zeytinden üretilen soğuk sıkım zeytinyağı ve soğuk sıkım tohum yağlarıdır. Sağlıksız yağlar ise trans yağlardır. Margarinler, rafine edilmiş tüm bitki yağları bu sınıfa girmektedir.

Kahvaltıda sağlıklı yağ yemelisiniz

Sağlıklı yağ yemezseniz; A, D, E ve K vitaminlerinden mahrum kalırsınız. Bağışıklık sisteminiz çöker. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı yağ, sağlıklı sebze ve sağlıklı proteinleri içeren güçlü bir kahvaltı yapmalısınız.

KOLESTEROLÜNÜZLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN

Kolesterolü düşürmek için değil, onu yükselten sebepleri iyileştirmek için uğraş! Kolesterol yağ değildir, vücudun ürettiği en önemli antioksidandır. Yağ diye kolesterol ile savaşıp onu ilaçla yok etmeye çalışmak doğru değildir.

PROTEİN BÜNYEMİZİN OLMAZSA OLMAZIDIR

Organizmamızın en önemli yapı taşları olan proteinler, hayatta kalmamız için 'olmazsa olmaz'dır. Ancak hiçbir protein molekülü yağlar olmadan işe yaramaz ve görevlerini yerine getiremezler. Doğal olarak yetiştirilmiş ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmış yiyeceklerde bulunan proteinler, bünyemizin hızını artıran en önemli besinlerdir.

BEBEK BİSKÜVİ İLE BESLENMEZ

Bebeklerinizi evde hazırladığınız doğal besinlerle beslemelisiniz. Hiçbir gıda anne sütünün yerini tutamaz. Çocukların gelişimi, hazır mama ya da bisküvi ile olmaz. Birbuçuk iki yıl bebeğinizi sabırla emzirin. Hep kendinizi meme kanserinden korumuş hem de bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirmiş olursunuz.

BİR KUTU KOLA İLE İPİNİZİ ÇEKMEYİN

İnsan vücudunda 5 litre kan vardır. Normal seviyede ihtiyacı olan şeker miktarı 5 gramdır. Bir kutu kola içtiğimiz zaman ilk 10 dakikada 10 tatlı kaşığı şeker, kana geçer. Bu, vücudumuzun günlük ihtiyacının 100 katı kadar şeker anlamına gelmektedir.

MUTLULUK HORMONU EROİNE BENZER

Katkı maddeleri ve mısır şurubu ile yapılan şekerlemeler, tatlılar, bisküviler sizde hissettirmeden alışkanlık oluşturmaktadır. Mutluluk hormonunuz tetiklenmektedir. Dopamin, mutluluk hormonudur ve yoğun enerjiyle devam eder. Bu beyinde eroine benzer bir etkidir. 60-90 dakika sonra ani halsizlik hissi başlar. Acıkma hissi, huzursuzluk, ellerde titreme ve ardından kola ve tatlılara saldırılır. Çünkü o yüklü enerji hissine artık bağımlılık başlamıştır. Beyinde meydana gelen dopamin mutluluğuna bağlılık başlamıştır. Bu bir kısır döngüye dönmüştür. Kişiler buna hapsolmuştur. Sonrasında karaciğer yağlanması başlar, arkasından göbek yağlanması, bel çevresi genişliği artar.

TATLANDIRILMIŞLARDAN UZAK DURMALISINIZ

Rafine beyaz şeker ve şekerli gıdalar, en tatlı zehirlerdir. Aynı şekilde mısır şurubu ile tatlandırılmış aklınıza gelen ne varsa bünyenizin düşmanıdır. Mesela raftan hazır alınmış meyve suları, hızla kana geçer ve kan şekerini yükseltirler. Hücrelerin içinde kristalize olan şeker-protein bileşimi son derece zararlıdır.

KANSERDE SİGARA EN ÖNEMLİ FAKTÖR

Akciğer kanserinin en önemli sebebi olan sigara; vak’aların yüzde 85-95'inden sorumludur. Sigara; akciğer kanserine yakalanma riskini, içmeyenlere göre 30 kat artırıyor. Pasif içicilik de; riskin iki kat artmasına sebep oluyor. Çocuklarınıza acıyın!