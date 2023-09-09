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Gündem Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı
Gündem

Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-09-09 09:09:00 -
Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Orman yangını, Türkoğlu ilçesi Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde meydana geldi.

Sarp ve kayalık arazide rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına 10 arazöz 5 su tankı 5 yer ekibi 5 helikopter 3 iş makinesi 4 itfaiye 120 personel katıldı. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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