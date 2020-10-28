  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanığına hapis cezası
Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanığına hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:42:52 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanığına hapis cezası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta "uyuşturucu madde ticareti yapmak" iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık H.A. ve avukatı katıldı.

H.A hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, H.A'ya "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verdi.

Kahramanmaraş Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen Şubat ayında düzenlenen operasyonda, evinde uyuşturucu madde ele geçirilen H.A. gözaltına alınmıştı.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!
Korona Virüs

Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!

Koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre, günlük aspirin alan hastanede tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitesine..
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
Gündem

Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!

İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Misvak dergisi, her ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay