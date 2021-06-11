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Aktüel Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis minibüsü, hafif ticari araç ve bisikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 17:47:00 -
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Yaralılar var

Ali Ö'nün kullandığı 46 S 3086 plakalı servis minibüsü ile İbrahim Y'nin kullandığı 27 Z 6101 plakalı hafif ticari araç Battalgazi Mahallesi Söğütlü Caddesi Söğütlü Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Kaza anında köprüden geçen bisiklet sürücüsü Süleyman S. de bisikletini durduramayarak hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Y. ile araçtaki yolcu Hasan Y. ve bisiklet sürücüsü Süleyman S. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yararlıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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