  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta HDP Pazarcık İlçe Başkanı gözaltına alındı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta HDP Pazarcık İlçe Başkanı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 13:42:21 -
Kahramanmaraş'ta HDP Pazarcık İlçe Başkanı gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, Pazarcık HDP İlçe Başkanı Naci Kızıler gözaltına alındı.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Pazarcık ilçesinde PKK/KCK yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla HDP İlçe Başkanı Naci Kızıler (33) ilçeye bağlı Memişkahya köyündeki ikametine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Kızıler'in ikametinde ve HDP İlçe Başkanlığı'nda yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kızıler, adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi
Dünya

Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası ilk kez bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!
Gündem

Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!

Türkiye uzaya 4 kez ulaşarak savunmada uzay çağını başlatırken CHP ve Cumhuriyet ise ahlaksızlığını bir kez daha gösterdi. Türkiye Uzay Ajan..
Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu
Gündem

Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu

Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmesiyle bilinen CHP zihniyeti yine şaşırtmayan bir harekete imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay