Kahramanmaraş’ta Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci Süper Lig’in 31.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek liderliğe yükselmesi sonrasında Kahramanmaraş’ta taraftarlar sokağa çıkarak galibiyeti kutladı.

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı mağlup etmesinin ardından Kahramanmaraş’ta da Galatasaraylı taraftarlar müsabakanın tamamlanmasının ardından cadde ve sokaklarda galibiyet turu attı.

Galatasaray - Beşiktaş karşılaşması sonrasında Trabzon Caddesi ve Kıbrıs Meydanı üzerinde galibiyet konvoyu atan sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyet sevincini meşaleler yakarak kutladı. Şampiyonluk marşları söyleyen taraftarlar hem galibiyetin hem de liderliğe yükselmenin sevincini yaşadı.

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