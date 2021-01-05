  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi başkasına ait kimlikle yakalandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi başkasına ait kimlikle yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 22:22:45 -
Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi başkasına ait kimlikle yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir cezaevi firarisi, başkasına ait kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde yaptıkları denetimde şüphelendikleri bir kişiyi durdurmaya çalıştı. Polisten kaçan şüpheli, Trabzon Bulvarı'nda yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Üst aramasında E.Ö. adına düzenlenen kimlik bulunan şüphelinin gerçek isminin A.E. (38) olduğu belirlendi.

"Sigara kaçakçılığı" suçundan yattığı cezaevinden firar ettiği öğrenilen A.E. gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması

Hindistan tarafından ortaya atılan 'Türkiye, Pakistan'dan nükleer silah teknolojisi alacak' haberi İslamabat tarafından yalanlandı.
İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat
Ekonomi

İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat

2020 yılının büyük bölümünde sert dalgalanmalar yaşayan, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için piyasa uzmanı İslam Memiş'ten kritik ..
Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'
Gündem

Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'

Gazeteci İsmail Kılıçarslan bugün kaleme aldığı 'Yazıklar olsun' başlıklı yazısında İran'ı, İran'ın ABD tarafından öldürülen komutanı Kasım ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay