Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları 2019 | Kahramanmaraş ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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Kahramanmaraş yerel seçim 2019 sonuçları, Maraş belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bu seçimde sadece büyükşehir, il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek isimler değil aynı zamanda Türkiye’nin bekası oylanacak. Bebek katili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçelerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (Millet ittifakı) adaylarını destekleme kararı verdi. Terör partisi HDP ise buna karşılık belediye meclis üyesi listelerinde Kandil’den gelen talimatlar doğrultusunda HDP/PKK'lı isimlere listelerde yer verdi. Millet ittifakının belediye meclis üyesi listelerinde CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi yer aldı. Bu ve bunun gibi tablolar kamuoyunun gözü önünde olmasına rağmen hem CHP, hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi, HDP ile yapılan ittifakı kabul etmedi. İşte kirli ittifakların yapıldığı bir ortamda vatandaş sandık başına gitti.

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.tr’de Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Kahramanmaraş Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Kahramanmaraş gelmekte.

Kahramanmaraş Büyükşehir belediye başkan adayları

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir belediye başkan adayı Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı) olurken,

CHP Kahramanmaraş Büyükşehir belediye başkan adayı Ali Öztunç (CHP-İYİ Parti-HDP Millet İttifakı),

Saadet Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Vahdet Sürücü

Bağımsız Türkiye Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir belediye başkan adayı Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Maraş, Kahramanmaraş belediye Seçim sonuçları Kahramanmaraş 2019 yerel seçim sonuçları ve Kahramanmaraş ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Andırın belediye başkan adayı Ahmet Doğan

AK Parti Afşin belediye başkan adayı Mehmet Fatih Güven

Çağlayancerit belediye başkan adayı Hanifi Sarıaltun (MHP)

AK Parti Dulkadiroğlu belediye başkan adayı Necati Okay

AK Parti Ekinözü belediye başkan adayı Bilal Eker

AK Parti Elbistan belediye başkan adayı Mehmet Gürbüz

AK Parti Göksun belediye başkan adayı Hüseyin Coşkun Aydın

AK Parti Onikişubat belediye başkan adayı Hanefi Mahçiçek

AK Parti Pazarcık belediye başkan adayı İbrahim Yılmazcan

AK Parti Türkoğlu belediye başkan adayı Osman Okumuş

CHP Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adayları

Dulkadiroğlu: Ayhan Çiftarslan (Millet İttifakı)

Nurhak: İlhami Bozan (Millet İttifakı)

Ekinözü: Fatih Vicdan (Millet İttifakı)

Pazarcık: Haydar İkizer (Millet İttifakı)

İYİ Parti Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adayları 2019

Onikişubat: Mustafa Bastırmacı (Millet İttifakı)

Elbistan: Abdullah Paksoy (Millet İttifakı)

Afşin: Adem Yıldız (Millet İttifakı)

Göksun: Ramazan Koca (Millet İttifakı)

Andırın: Ali Çatalbaş (Millet İttifakı)

Türkoğlu: Hasan Kızıldağ (Millet İttifakı)

Çağlayancerit: Ahmet Nazım Engizek (Millet İttifakı)

Kahramanmaraş belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Fatih Mehmet Erkoç % 58

MHP adayı Tahir Akgemci % 30

CHP adayı Ünal Ateş % 6