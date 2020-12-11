  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:28:59 -
Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Valilik makamında fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Coşkun, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu," spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası," haberde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Vali Coşkun, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve tercih yapmakta zorlandığını söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların 2020 yılını en iyi şekilde anlattığını ifade eden Vali Coşkun, şunları kaydetti:

"Bütün Anadolu Ajansı ekibine teşekkür ediyorum. Malum bir pandemi sürecindeyiz ve süreç daha bitmedi. Bununla ilgili de güzel fotoğraflar vardı. Her kategori de güzeldi fotoğraflar ama haber kategorisinde biraz daha zorlandık. Pandemiden dolayı özellikle sağlık çalışanlarımızın yaşadığı zorlukları da ortaya koyan bir fotoğrafı tercih ettik."

Vali Coşkun, bu süreçte gerçekten canla başla çalışan sağlık çalışanları ve diğer kamu görevlilerine teşekkür ederek, tek temennilerinin yaşanan kötü günlerin biran önce son bulması olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın tahminini açıkladılar: 2021'de maksimum o seviyeye çıkacak
Ekonomi

Altın tahminini açıkladılar: 2021'de maksimum o seviyeye çıkacak

İngiltere merkezli HSBC 2021 altın tahminini açıkladı. Bankaya göre 2021 yılında gram altın maksimum 500 lira seviyesine ulaşacak. ..
Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik
Dünya

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatını sınır dışı etti.

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm ülkeleri konferansa davet etmesini değerle..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay