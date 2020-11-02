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Aktüel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör’ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör’ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:45:56 -
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör’ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halsizlik şikayeti nedeniyle yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Doktor kontrolünde tedavisinin evde devam ettiğini ifade eden Güngör, "Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim." ifadesini kullandı.

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