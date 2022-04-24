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Aktüel Kahramanlara rahmet! Diyanet’ten 23 Nisan mesajı
Aktüel

Kahramanlara rahmet! Diyanet’ten 23 Nisan mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 17:12:00 -
Kahramanlara rahmet! Diyanet’ten 23 Nisan mesajı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 102. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelenin kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyor, geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz” ifadesi kullanıldı.

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