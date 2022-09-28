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Aktüel Kahraman jandarmalar suç örgütlerine göz açtırmıyor!
Aktüel

Kahraman jandarmalar suç örgütlerine göz açtırmıyor!

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Ordu, Van, Zonguldak ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarının organize suç örgütlerine karşı düzenlediği operasyona ilişkin bilgi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 16:47:00 -
Kahraman jandarmalar suç örgütlerine göz açtırmıyor!

YENİ AKİT  ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Ordu, Van, Zonguldak ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarının organize suç örgütlerine karşı düzenlediği operasyona ilişkin bilgi paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Ordu, Van, Zonguldak ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarımızca organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda; 25 kg. eroin, 17 kg. kubar esrar, 10 kg. toz esrar ve 2 kg. metamfetamin ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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