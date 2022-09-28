Kahraman jandarmalar suç örgütlerine göz açtırmıyor!
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Ordu, Van, Zonguldak ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarının organize suç örgütlerine karşı düzenlediği operasyona ilişkin bilgi paylaştı.
YENİ AKİT ANKARA
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Ordu, Van, Zonguldak ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarının organize suç örgütlerine karşı düzenlediği operasyona ilişkin bilgi paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Ordu, Van, Zonguldak ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarımızca organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda; 25 kg. eroin, 17 kg. kubar esrar, 10 kg. toz esrar ve 2 kg. metamfetamin ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.