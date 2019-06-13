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Kağıtsporlu minik karateciler umut verdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu minik karateciler Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasından iki madalya ile döndü.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:21
Kağıtsporlu minik karateciler umut verdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu minik karateciler Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasından iki madalya ile döndü.


Bosna Hersek’de düzenlenen, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katılan iki Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcu iki derece geldi. Hiranur Temizel gümüş Efe Karaca ise bronz madalya elde ederek hem milli takımımız hem de Büyükşehir Kağıtspor Kulübü adına gelecek için umut verdi. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası, 10 ülkeden bin 45 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Şampiyonada ilk kez Uluslararası arenada mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Hiranur Temizel başarılı maçlar çıkardı. Temizel, şampiyonada ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna takmayı başardı.


Mavi beyazlı bir diğer karateci +55 kiloda Efe Karaca ise bronz madalya kazanmayı başardı. Mavi beyazlı sporcular ilk kez Milli Takımı temsilen çıktıkları uluslararası arenadan başarı ile döndü. Alınan başarılar Büyükşehir Belediyesi karate branşı adına gelecek için umut verdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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