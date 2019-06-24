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Kağıtsporlu milli judocular, Avrupa yolcusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un judo alt yapısı, başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Kağıtsporlu milli judocular, Avrupa yolcusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un judo alt yapısı, başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.


Büyükşehir Kağıtsporlu dört sporcu, 27-29 Haziran tarihlerinde Romanya’da düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. Şampiyona öncesi Kadın Milli Judocular, Ankara Eryaman’da erkek judocular ise Samsun’da son hazırlıklarını yapıyor.


39 ülkeden 236 erkek 198 kadın judocunun mücadele edeceği Ümitler Avrupa Kupası’nda Judo Milli Takımımızı temsilen 7 erkek 10 kadın judocu mindere çıkacak. Zorlu turnuvada Kağıtsor’u ve Kocaeli’ni temsilen Sıla Ersin 48 kilogram, Merve Azak 44 kilogram, Büketnur Karabulut 48 kilogram, Münir Ertuğ +90 kilogramda mücadele edecek. Şampiyona öncesi Kadın Milli Judocular, Ankara Eryaman’da erkek judocular ise Samsun’da son hazırlıklarını yapıyor.


2018 yılında düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda Kağıtsporlu judocular yine adlarından söz ettirmişlerdi. Milli judocular 2018 yılında gerçekleşen şampiyonadan 2 gümüş, 3 bronz toplamda da 5 madalya ile ayrılmışlardı. Milli judocular 2019 yılında da hedefleri büyük tuttu, zorlu şampiyonayı dört altın ile tamamlamak istiyorlar.


44 kilogramda mücadele edecek olan Büyükşehir Kağıtsporlu Merve Azak, geçen sene düzenlenen turnuvada ilk defa katıldığı ümitler kategorisinde 3’üncü olarak ayrılmıştı. 2019 sezonunda dünya şampiyonluğu hedefiyle yola çıkan Merve Azak, sezon başından bu yana katıldığı uluslararası şampiyona ve turnuvalarda elde ettiği derecelerle dünya sıralamasında bir numaraya yerleşti. Azak, Avrupa Şampiyonası’na da dünyanın 1 numarası olarak katılıyor.


Şampiyonaya 1 numara olarak gittiğini ve hedefinin diğer sporcu arkadaşları gibi Türk bayrağını göklere çekmek olduğunu söyleyen Merve Azak, “2019 bizim için zorlu ama bir o kadarda başarılı bir yıl oldu. Şampiyonaya dünya sıralamasında 1 numara olarak gidiyorum benimde Milli formayı giyen tüm arkadaşlarım gibi hedefim şanlı bayrağımızı göklere çekmek. Yetişmemizde ve bu günlere gelmemizde desteğini bizden esirgemeyen hocalarıma, Kağıtspor Kulübüne ve Judo federasyonuna teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
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