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Kağıtsporlu efsane güreşçi mezarı başında anıldı

KOCAELİ (İHA) – Türk milli takımın ve Kağıtspor’un efsane güreşçilerinden 1952 dünya ve olimpiyat şampiyonu Hasan Gemici mezarı başında dualar ile anıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:31
Kağıtsporlu efsane güreşçi mezarı başında anıldı

KOCAELİ (İHA) – Türk milli takımın ve Kağıtspor’un efsane güreşçilerinden 1952 dünya ve olimpiyat şampiyonu Hasan Gemici mezarı başında dualar ile anıldı.


Profesyonel güreşe 1949 yılında İzmit’te başlayan, Türk milli takımının ve Kağıtspor’un efsane güreşçilerinden 1952 Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Hasan Gemici mezarı başında dualar ile anıldı. Efsane güreşçisi Hasan Gemici, ölümünün 18. yılında unutulmadı. Hasan Gemici için düzenlenen anma törenine Gemici’nin çocukları, Bülent-Sadun-Faruk-Gemici Kızı Nurcan Gökşah, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Kocaeli Güreş il Temsilcisi ve Derince Gençlik Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Kandıra Gençlik Spor İlçe Müdürü İlhan şerif Aykaç, Kağıtspor Güreş branşı koordinatörü Alparslan Arslan, Temad derneği başkanı Ziya Ürük, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu antrenör ve güreşçiler katıldı.


Mezarı başında anılan efsane güreşçi Hasan Gemici için bir de güreş turnuvası düzenlendi. Şampiyon güreşçi Hasan Gemici’nin adının verildiği spor salonunda düzenlenen turnuvaya Kağıtspor damga vurdu. Hasan Gemici’nin 18. ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen serbest güreş müsabakalarında Kağıtspor altyapı sporcuları 11 birincilik, 9 ikincilik ve 15 üçüncülük alarak toplamda 35 madalya kazandı.


Profesyonel güreş hayatına 1949 yılında İzmit’te başlayan Hasan Gemici, kısa sürede adından söz ettiren bir güreşçi oldu. 1951’de katıldığı Türkiye birinciliklerinde dönemin ünlü şampiyonu Ali Yücel’in karşısında çıkardığı başarılı güreşle dikkati üzerine çeken Gemici, 1951 yılında İskenderiye Mısır’da serbest stilde 52 Kg’da Akdeniz Oyunları birinciliği elde ederek başarısını sürdürdü. Gemici, 1952 yılında Helsinki Olimpiyatlarında serbest stilde 52 kg’da şampiyon oldu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:31
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