İstanbulluların merakla beklediği Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı hizmete açıldı. Bu kez gözler Yeni Havalimanı metro hattına çevrildi. Peki, İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı?

Kağıthane-Yeni Havalimanı metro hattı açıldı mı? Yeni Havalimanı metro hattı durakları neler?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e konuştu. Karaismailoğlu, “Kağıthane-Yeni Havalimanı metro hattı kasımda açılacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, “Bu yıl bitmeden İBB'nin yapmadığı ve devraldığımız Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de içinde olduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattını da inşallah açıp İstanbulluların hizmetine sunacağız. İstanbul'da 7 hatta tam 103 km metro hattında çalışmalarımız sürüyor. Bunun gibi Halkalı, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havlaimanı metro hattı ve onun devamında Kağıthane'ye kadar uzatacağımız oradan da Hayrettepe'ye gidecek olan 70 km'lik hattımız var” diye konuştu.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosuna M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve Gayrettepe metrobüs hattından aktarma yapmak mümkün olacak.