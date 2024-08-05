KAGEM Yaz Akademisi başlıyor

Yaz akademisinde, Kur'an-ı Kerim dersleri, seminerler, sanat atölyeleri ve kültür gezileri gibi zengin içerikler yer alacak. Bu etkinliklerde, alanında uzman öğretim görevlileri katılımcılara rehberlik edecek ve bilgi birikimlerini paylaşacak. Gençler, hem akademik hem de kültürel anlamda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Etkinliğe katılmak isteyen öğrencilerin, Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM'in resmi web sitesi üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. Sınırlı kontenjanla düzenlenen program, gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri ve yeni beceriler kazanmaları için önemli bir fırsat sunuyor.

Katılımcılar, yaz akademisi süresince hem manevi hem de sanatsal faaliyetlerle dolu bir programın keyfini çıkaracak. Eğitimler ve atölyeler, gençlerin entelektüel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak nitelikte tasarlandı.



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