0553 313 94 23

Kafa terlemesi için hangi doktora gidilir?

Kafa terlemeye hangi doktor bakar? Baş terlemesi hangi hastalıkların belirtisi olduğu soruları merak edilmekte. Özel hayatınızda ve çevrenizle irtibat esnasında aşırı baş terlemesi yüzünden zorluk çekenlerin sayısı hiç de azımsanmayacak kadar fazla. Milyonlarca teleme hücresi var. Bir yerlere giderken aşırı terlemekten sıkılıyor ve hem de çok terlemekten dolayı da utanıyoruz. Peki terlemenin çaresi nedir? Kafa terlemesi neden olur? Baş terlemesinin nedenleri neler? Kafa terlemesi için hangi doktora gidilir? Terlemeye karşı bitkisel kür var mı? Baş terlemesi için hangi bölüme gidilir?

08 Ekim 2019 Salı 14:45
Kafa terlemesi için hangi doktora gidilir?

Kafa terlemeye hangi doktor bakar? Baş terlemesi hangi hastalıkların belirtisi olduğu soruları merak edilmekte. Özel hayatınızda ve çevrenizle irtibat esnasında aşırı baş terlemesi yüzünden zorluk çekenlerin sayısı hiç de azımsanmayacak kadar fazla. Milyonlarca teleme hücresi var. Bir yerlere giderken aşırı terlemekten sıkılıyor ve hem de çok terlemekten dolayı da utanıyoruz. Peki terlemenin çaresi nedir? Kafa terlemesi neden olur? Baş terlemesinin nedenleri neler? Kafa terlemesi için hangi doktora gidilir? Terlemeye karşı bitkisel kür var mı? 

Kafa bölgesinde ortaya çıkan kokusuz nadiren kokulu terlemenin nedeni olarak troid hormonlarındaki işlev bozuklukları sebep olmaktadır. Kişinin sıkça banyo yapması terlemeyi azaltan ve koku oluşumunu ortadan kaldıran etkenlerden biridir. Aşırı kafa terlemesi bazen vücudun doğal bir tepkisi olurken bazen de kendi başına bir sağlık sorunudur. Tıpta prim er hiperhidroz genetik yapıya bağlı bir terleme rahatsızlığı olarak ortaya çıktığı öngörünür.  Hamilelik sırasında veya menopoz dönemlerinde oluşan aşırı kafa terlemesi hormonların seviyesinin değişmesinden kaynaklanır. 

Baş terlemesi için hangi doktora gidilir?

Bölgesel terleme: (yüz, el, koltuk altı, ayak terlemesi) ameliyatsız tedavi için Dermatoloji bölümüne gidilir. 

Bölgesel terleme: (yüz, el, baş, koltuk altı, ayak terlemesi) ameliyatla tedavi için Göğüs Cerrahisi bölümüne gidilir. 

Genel terleme: (vücut, gövde terlemesi) için İç Hastalıkları ve Endokrinoloji bölümüne gidilir. 

Gece (uykuda) terleme: için İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları bölümüne gidilebilir. 

Çocuklarda terleme: için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne gidilir.

Terlemeye karşı kür

Kaynayan 1 su bardağı suyun içine 1 tutam adaçayı, 1 tutam kırkkilit ve 1 tutam testeredişli aslanpeşçesi ilave ediniz. 6 dakika hafif ateşte demleyiniz. 6 dakikadan sonra süzünüz. Ilıyınca akşam yemeklerden 2 saat sonra içiniz. Bu uygulamaya 1 ay boyunca devam ediniz ve kürü taze hazırlayınız.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 14:45
  1. Kafa terlemesi için hangi doktora gidilir?
  2. Baş terlemesi için hangi doktora gidilir?
  3. Baş terlemesi için hangi bölüme gidilir?
  4. Terlemeye karşı kür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ceviz alışverişi sonu oldu!
    1. Ceviz alışverişi sonu oldu!
    2. Yunanistan'a gitmek isteyen 38 kişi..
    3. Boyun ağrısı için hangi doktora gidilir
    4. Ihlamur çayının faydaları nelerdir?..
    5. Rüştü Reçber'in yeni görevi belli oldu
    6. Operasyon öncesi ABD medyasının..
    7. Yeşim Salkım’dan komik savunma!
    8. Cüneyt Arkın’dan Trump’a tepki! ‘Sen..
    9. Washington Büyükelçisi'nden Haley'e..
    10. Kafa terlemesi için hangi doktora..
    11. 2019 Nobel Fizik Ödülü sahipleri belli..
    12. Teröristler ne yapacağını şaşırdı!..
    13. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı..
    14. Abdulkadir Selvi: PKK-YPG “Sırtımızdan..
    15. ABD'den sonra harekete geçtiler! Onlar..
    16. Vücutta yanma hissi için hangi doktora..
    17. Çavuşoğlu operasyon öncesi paylaştı!..
    18. PKK oraların üstünü örtmeye başladı!..
    19. ABD basınında itiraf gibi sözler:..
    20. Tam bir savaş provası! Komandolar göz..
    21. Ulaşımda dijital dönüşüm başlıyor
    22. Nar reçeli nasıl yapılır? Nar reçeli..
    23. Selçuklu 2020’ye hazırlanıyor
    24. MSB personel alımı başvurusu İŞKUR
    25. Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli..
    26. Stratejist Galip İlhaner: ABD,..
    27. EYT başkanından EYT açıklaması son..
    28. Fenerbahçe'den ses getirecek transfer..
    29. “Ortak akılla şehrimize hizmet..
    30. TFF 1.Lig ekibinde şok gelişme!..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!