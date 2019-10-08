Kafa terlemeye hangi doktor bakar? Baş terlemesi hangi hastalıkların belirtisi olduğu soruları merak edilmekte. Özel hayatınızda ve çevrenizle irtibat esnasında aşırı baş terlemesi yüzünden zorluk çekenlerin sayısı hiç de azımsanmayacak kadar fazla. Milyonlarca teleme hücresi var. Bir yerlere giderken aşırı terlemekten sıkılıyor ve hem de çok terlemekten dolayı da utanıyoruz. Peki terlemenin çaresi nedir? Kafa terlemesi neden olur? Baş terlemesinin nedenleri neler? Kafa terlemesi için hangi doktora gidilir? Terlemeye karşı bitkisel kür var mı?

Kafa bölgesinde ortaya çıkan kokusuz nadiren kokulu terlemenin nedeni olarak troid hormonlarındaki işlev bozuklukları sebep olmaktadır. Kişinin sıkça banyo yapması terlemeyi azaltan ve koku oluşumunu ortadan kaldıran etkenlerden biridir. Aşırı kafa terlemesi bazen vücudun doğal bir tepkisi olurken bazen de kendi başına bir sağlık sorunudur. Tıpta prim er hiperhidroz genetik yapıya bağlı bir terleme rahatsızlığı olarak ortaya çıktığı öngörünür. Hamilelik sırasında veya menopoz dönemlerinde oluşan aşırı kafa terlemesi hormonların seviyesinin değişmesinden kaynaklanır.

Baş terlemesi için hangi doktora gidilir?

Bölgesel terleme: (yüz, el, koltuk altı, ayak terlemesi) ameliyatsız tedavi için Dermatoloji bölümüne gidilir.

Bölgesel terleme: (yüz, el, baş, koltuk altı, ayak terlemesi) ameliyatla tedavi için Göğüs Cerrahisi bölümüne gidilir.

Genel terleme: (vücut, gövde terlemesi) için İç Hastalıkları ve Endokrinoloji bölümüne gidilir.

Gece (uykuda) terleme: için İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları bölümüne gidilebilir.

Çocuklarda terleme: için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne gidilir.

Terlemeye karşı kür

Kaynayan 1 su bardağı suyun içine 1 tutam adaçayı, 1 tutam kırkkilit ve 1 tutam testeredişli aslanpeşçesi ilave ediniz. 6 dakika hafif ateşte demleyiniz. 6 dakikadan sonra süzünüz. Ilıyınca akşam yemeklerden 2 saat sonra içiniz. Bu uygulamaya 1 ay boyunca devam ediniz ve kürü taze hazırlayınız.