Kadro dışı kalan Volkan Demirel'e bir şok daha
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, Dereağzı Tesisleri'ne çalışmaya gitti ama hiç beklemediği bir sorunla karşı karşıya kaldı.16 Ekim 2018 Salı 11:42
Sarı lacivertli takımda kadro dışı kalan ve bireysel olarak çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde yapacak olan Volkan Demirel, kendisine program hazırlayacak antrenör bulamadı.
Kulüpten gönderilen 3 hocanın ardından altyapıdaki kaleci antrenörünün A Takıma gitmesi nedeniyle Dereağzı Tesisleri'nde şu anda kaleci antrenörü kalmadı.
Çalışma yapmak için tesislere giden Volkan Demirel bu nedenle henüz antrenmanlara başlayamadı.
(Futbolarena)
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