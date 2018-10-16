Kadro dışı kalan Volkan Demirel'e bir şok daha
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan, Dereağzı Tesisleri'ne çalışmaya gitti ama hiç beklemediği bir sorunla karşı karşıya kaldı.16 Ekim 2018 Salı 11:39
Sarı lacivertli takımda kadro dışı kalan ve bireysel olarak çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde yapacak olan Volkan Demirel, kendisine program hazırlayacak antrenör bulamadı.
Kulüpten gönderilen 3 hocanın ardından altyapıdaki kaleci antrenörünün A Takıma gitmesi nedeniyle Dereağzı Tesisleri'nde şu anda kaleci antrenörü kalmadı.
Çalışma yapmak için tesislere giden Volkan Demirel bu nedenle henüz antrenmanlara başlayamadı. (Futbolarena)
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