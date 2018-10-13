Kadro dışı kalan Aatif, Ali Koç'un sözlerini yalanladı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolculardan olan Aatif, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Faslı futbolcu takım içinde gruplaşma ve Dirar'ın oynaması için baskı yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Vicdanen rahat olduğunu belirten tecrübeli futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Ben asla profesyonelliğimden ödün vermedim, vermeyeceğim de. Sadece işimi yaptım. İçeride olanları dışarıyla paylaşmak ve ihanet, asla söz konusu olamaz. Vicdanen rahatım.Takım içinde gruplaşma ya da başka bir kişinin oynaması için baskı yapmak bana göre bir şey değil. Bu ayrıca benim vazifem de değil. Nabil Dirar ile aynı ülkeden geliyoruz, beraber milli takımda da oynuyoruz, kendisi benim için değerli bir insan. Ama bizler profesyonel futbolcularız. Onun oynamama sürecinde benim takıma bir müdahalem ya da hocaya bu konuda bir talebim asla olmamıştır."

Ali koç, "Aatıf, Dırar'ın kadroya girmesi için lobi yaptı" demişti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aatif ve Dirar'da disiplinsizlik, ciddiyetsizlik, vurdumduymaz tavırlar olduğu için kadro dışı bırakıldılar. Sonuçlar iyi gitmeyince ben istemediğim şekilde Samandıra'da oluyorum. Gözlemlerime göre en kötü sonuçlarda bile şen şakrak bir tutum içindeler. Siz ekmeğini yediğiniz bir kulüpte işler bu kadar kötü giderken nasıl bu kadar rahat olabilirsiniz. Basına da yansıdığı gibi Aatif takım zayıf, geçen sene zayıftı ama bu sene daha zayıftı dedi. Ben bu nedenle onu kadro dışı bırakacak fıtratta değilim. Dirar kadroya giremeyince Aatif bu konudan oldukça rahatsız oldu ve açık açık Dirar'ın oynaması için lobi yaptı. Hocasıyla ve arkadaşlarıyla konuştu. Takım ruhunun ahengini bozan bu iki futbolcuyu kadro dışı bıraktık."