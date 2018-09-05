Kadro dışı bırakılmıştı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın tekrardan A takımına alınması gündeme geldi.05 Eylül 2018 Çarşamba 01:34
Aykut Kocaman'dan sonra Phillip Cocu'nun kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. 23 yaşındaki milli futbolcunun bir kere daha affedilmesi gündemde.
Comolli'nin, kulüp bulamadığı için takımda kalan Ozan'dan faydalanmak istediği ve genç oyuncunun yeniden takıma katılabileceği belirtildi.
(Türkiye)
YORUM YAZ