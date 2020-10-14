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Gündem Kadir Şeker ne kadar cezaevinde yatacak?
Gündem

Kadir Şeker ne kadar cezaevinde yatacak?

Kadir Şeker ne kadar ceza aldı? Kadir Şeker tahliye oldu mu? Konya’da birlikte yaşadığı kadına şiddet göstermek için kavgayı ayırdığı sırada bir kişinin ölümüne sebep olduğu söylenen Kadir Şeker’in cezası belli oldu. Peki Kadir Şeker ne kadar ceza aldı?

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:12:00 - 2020-10-14 11:14:43
Kadir Şeker ne kadar cezaevinde yatacak?

Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü kadına yardım etmek isterken bir kişinin ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay ceza aldı.

 

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Görülen davada Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay ceza aldı.

 

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