Kadir Şeker ne kadar cezaevinde yatacak?

Kadir Şeker ne kadar ceza aldı? Kadir Şeker tahliye oldu mu? Konya’da birlikte yaşadığı kadına şiddet göstermek için kavgayı ayırdığı sırada bir kişinin ölümüne sebep olduğu söylenen Kadir Şeker’in cezası belli oldu. Peki Kadir Şeker ne kadar ceza aldı?