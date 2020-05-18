Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken vatandaşlar sık sık “Kadir Gecesi ne zaman?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Kadir Gecesi ne zaman? | Bugün kandil mi?

2020 Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

Kadir Gecesi’nin önemi nedir?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

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