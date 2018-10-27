Kadınların yüzde 95'i en az yılda bir defa baş ağrısı yaşıyor

Baş ağrısı genellikle stres, yoğun çalışma ve uykusuzluk gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Ancak baş ağrısı bazen beyin tümörü, beyin kanaması ve anevrizma gibi tehdit eden hastalıkların ilk, hatta tek belirtisi olabiliyor.



İşte o sinyaller:

Bazı hastalar tarafından ''başımın içinde bir şey patladı'' şeklinde de ifade ediliyor. Yakınması olmayan hastada ani ve şiddetli baş ağrısı ile birlikte bilinç değişiklikleri, uyku hali, bulantı, kusma, ışık hassasiyeti, epilepsi (sara) nöbetleri gözlenebiliyor. Hastaların yaklaşık dörtte biri ilk 24 saat içinde kaybedilebiliyor.

Eğer ağrı gittikçe artıyorsa mutlaka önemsenmeli. Sigara içen ve doğum kontrol hapı kullanan genç bir kadında gittikçe şiddeti artan baş ağrısı, beyinde hastalığın işareti olabiliyor.

Egzersiz, hapşırmak veya ıkınmak gibi kafa içi basıncının artması sebebiyle baş ağrısı oluşması, kafa içinde yer kaplayan bir oluşum düşündürüyor. Genç-orta yaş şişman kadınlarda daha sık gözleniyor.

Özellikle trafik kazaları gibi şiddetli kafa travmalarından sonra kafa kemiklerinde kırıklar, beyin dokusunda ya da beyin zarları arasında kanamalar oluşabiliyor. Daha az sıklıkta beyin zarları arasında sızıntı şeklindeki kanamalar başlangıçta emare vermeyip travmadan günler, hatta aylar sonra baş ağrısı ve denge bozukluğu ile ortaya çıkabiliyor.

Kol ve bacakta uyuşma, güçsüzlük, görme bozukluğu, konuşma güçlüğü gibi nörolojik semptomların beyin dokusunda sorun olduğunu bildiriyor. Yukarıdaki hastalıklara ek olarak mesela felçli hastalarının yüzde 10'unda inme öncesinde baş ağrısı görülebiliyor.

Tedaviye rağmen düzelmeyen baş ağrıları kafa içinde yer kaplayan lezyonlar, tümör, kafa içi basınç artışı, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları gibi beyinde yapısal olarak değişiklik, dirençli baş ağrısı şeklinde görülebiliyor.

Baş ağrısının hep aynı bölgede olması, o bölgedeki lezyon sonucu ortaya çıkabiliyor.

Yüksek ateş, uyku hali, kafa karışıklığı veya vücut döküntüsünün eşlik etmesi menenjit sinyalidir. Bu hastaların hemen tamamında giderek şiddeti artan baş ağrısı görülüyor. Baş ağrısı ile birlikte yüksek ateş, halsizlik, uyku hali olması mutlaka beynin enfeksiyondan etkilendiğini akla getirmeli. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları da ölümcül olabilen ya da sakatlığa yol açabilen hastalıkları oluşturuyor.

İleri yaşta yeni başlayan baş ağrıları, 50 yaş üstü bireyleri etkileyen tehlikeli bir hastalık. Orta veya şiddetli, gittikçe artan baş ağrısına, halsizlik, eklem ağrıları, görmede azalma, çiğnerken yorulma gibi semptomlar eşlik edebiliyor. Erken tedavi edilmemesi kalıcı görme kaybına ve beyin hasarına yol açabiliyor.

Tehlikeli hastalıkların ortaya çıkardığı baş ağrılarıyla ağrı kesiciler pek başedemiyor.