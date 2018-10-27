THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Kadınların yüzde 95'i en az yılda bir defa baş ağrısı yaşıyor

Kadınların yüzde 95'i erkeklerin ise yüzde 90'ı yılda en az bir kere baş ağrısı çekiyor.

27 Ekim 2018 Cumartesi 20:02
Kadınların yüzde 95'i en az yılda bir defa baş ağrısı yaşıyor

Baş ağrısı genellikle stres, yoğun çalışma ve uykusuzluk gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Ancak baş ağrısı bazen beyin tümörü, beyin kanaması ve anevrizma gibi tehdit eden hastalıkların ilk, hatta tek belirtisi olabiliyor.

İşte o sinyaller:

Bazı hastalar tarafından ''başımın içinde bir şey patladı'' şeklinde de ifade ediliyor. Yakınması olmayan hastada ani ve şiddetli baş ağrısı ile birlikte bilinç değişiklikleri, uyku hali, bulantı, kusma, ışık hassasiyeti, epilepsi (sara) nöbetleri gözlenebiliyor. Hastaların yaklaşık dörtte biri ilk 24 saat içinde kaybedilebiliyor.

Eğer ağrı gittikçe artıyorsa mutlaka önemsenmeli. Sigara içen ve doğum kontrol hapı kullanan genç bir kadında gittikçe şiddeti artan baş ağrısı, beyinde hastalığın işareti olabiliyor.

Egzersiz, hapşırmak veya ıkınmak gibi kafa içi basıncının artması sebebiyle baş ağrısı oluşması, kafa içinde yer kaplayan bir oluşum düşündürüyor. Genç-orta yaş şişman kadınlarda daha sık gözleniyor.

Özellikle trafik kazaları gibi şiddetli kafa travmalarından sonra kafa kemiklerinde kırıklar, beyin dokusunda ya da beyin zarları arasında kanamalar oluşabiliyor. Daha az sıklıkta beyin zarları arasında sızıntı şeklindeki kanamalar başlangıçta emare vermeyip travmadan günler, hatta aylar sonra baş ağrısı ve denge bozukluğu ile ortaya çıkabiliyor.

Kol ve bacakta uyuşma, güçsüzlük, görme bozukluğu, konuşma güçlüğü gibi nörolojik semptomların beyin dokusunda sorun olduğunu bildiriyor. Yukarıdaki hastalıklara ek olarak mesela felçli hastalarının yüzde 10'unda inme öncesinde baş ağrısı görülebiliyor.

Tedaviye rağmen düzelmeyen baş ağrıları kafa içinde yer kaplayan lezyonlar, tümör, kafa içi basınç artışı, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları gibi beyinde yapısal olarak değişiklik, dirençli baş ağrısı şeklinde görülebiliyor.

Baş ağrısının hep aynı bölgede olması, o bölgedeki lezyon sonucu ortaya çıkabiliyor.

Yüksek ateş, uyku hali, kafa karışıklığı veya vücut döküntüsünün eşlik etmesi menenjit sinyalidir. Bu hastaların hemen tamamında giderek şiddeti artan baş ağrısı görülüyor. Baş ağrısı ile birlikte yüksek ateş, halsizlik, uyku hali olması mutlaka beynin enfeksiyondan etkilendiğini akla getirmeli. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları da ölümcül olabilen ya da sakatlığa yol açabilen hastalıkları oluşturuyor.

İleri yaşta yeni başlayan baş ağrıları, 50 yaş üstü bireyleri etkileyen tehlikeli bir hastalık. Orta veya şiddetli, gittikçe artan baş ağrısına, halsizlik, eklem ağrıları, görmede azalma, çiğnerken yorulma gibi semptomlar eşlik edebiliyor. Erken tedavi edilmemesi kalıcı görme kaybına ve beyin hasarına yol açabiliyor.

Tehlikeli hastalıkların ortaya çıkardığı baş ağrılarıyla ağrı kesiciler pek başedemiyor.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 20:02
  1. baş ağrısı
  2. baş ağrısına sebep olan hastalıklar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ellerinizden alın haberi!
    1. Ellerinizden alın haberi!
    2. PKK'ya büyük darbe! 14 terörist..
    3. İstanbul'daki zirvenin ardından ortak..
    4. Ihlamur her övgüye değer
    5. Uyku obezliği önlüyor
    6. Kahve ne zaman içilmeli?
    7. Kadınların yüzde 95'i en az yılda bir..
    8. Diş hassasiyetini önlemek için...
    9. İstanbul’daki Suriye zirvesinde alınan..
    10. Adı: Karpal tünel sendromu
    11. Kortizol da neyin nesi?
    12. 4 liderden tarihi zirve sonrası ortak..
    13. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman..
    14. Süper Lig'de 10. hafta maçlarını..
    15. Pensilvanya'da sinagogu taradılar!..
    16. Tarihi Suriye zirvesinden kareler
    17. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    18. İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman..
    19. 3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    20. İHH'dan Filistinliler yararına kermes
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018