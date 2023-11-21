Kadınlarda sık görülen "idrar kaçırma"ya ameliyatsız çözüm

Etlik Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bünyesinde yaklaşık 5 ay önce hizmete açılan Pelvik Taban Rehabilitasyon Merkezi, multidisipliner yaklaşımıyla bu alanda Türkiye'nin sayılı merkezleri arasında yer alıyor.

Merkezde, kadın hastalıkları ve doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ile fizyoterapistler işbirliğinde hastalara hizmet veriliyor.

İdrar kaçırma, rahim, idrar kesesi sarkması gibi sağlık sorunları bulunan kadınlar, burada hem günlük yaşamlarında kullanacakları eğitimleri alıyor hem de fizyoterapistler eşliğinde yaptıkları özel egzersizlerle tedavi olma imkanını buluyor.

Merkezin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Pelvik Taban Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Gülin Feykan Yeğin, idrar kaçırma probleminin kadınlarda çok sık görüldüğünü vurguladı.

"Her 4 kadından 1'inde görülüyor"

Yeğin, "Doğurganlık çağında her 4 kadından 1'i, menopozal dönemde ise her 2 kadından 1'i 'pelvik taban disfonksiyonu' dediğimiz idrar kaçırma, kronik pelvik ağrı, pelvik organ sarkması gibi durumlardan muzdarip. Merkezimizde de bu sorunları yaşayan kadınları, cerrahi işlemden önce, ameliyat olmalarına gerek kalmadan tedavi etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Merkezde teorik eğitim ile fizik tedavi egzersizlerinin yapıldığını ve hastalardan olumlu geri bildirimler aldıklarını aktaran Yeğin, şu bilgileri paylaştı:

"İdrar kaçırma, ağrı gibi şikayetlerle başvuran her hastamızı mutlaka ileri değerlendirmeye alıyoruz. Rutin jinekolojik muayeneye gelen kadınlar, mutlaka merkezimizde de pelvik taban disfonksiyonu açısından değerlendiriliyorlar. Çünkü maalesef kadınlar, idrar kaçırma gibi şikayetlerini dile getirmekte zorlanıp, çekinebiliyorlar. Bu açıdan merkez, bu sıkıntıların tespiti, kadınların bu konudaki sıkıntılarında iletişimlerinin daha açık olmasını da sağlıyor."

"Her hastaya özel tedavi programını oluşturuyoruz"

Merkezde öncelikle hastalarla birebir görüşmeler planladıklarını anlatan Yeğin, "Hastalar ilk olarak yaklaşık 45 dakikalık bir görüşmeye alınıyor. Bu görüşmede, günlük yaşamında yapabileceği faydalı egzersizler, tüketmemesi veya azaltması gereken yiyecek ve içecekler gibi konularda bilgi veriyoruz. Bu görüşmenin ardından her hastaya özel tedavi programını oluşturuyoruz." dedi.

Hastaların altışar haftalık aralıklarla merkeze çağrıldığını ve durumlarının takip edildiğini vurgulayan Yeğin, iyileşme sağlanamayan hastalarda, davranışsal tedaviye ek olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde gerçekleştirilen "manyetik koltuk" gibi elektriksel tedavilerin uygulandığını söyledi.

Doç. Dr. Yeğin, durumu ileri bazı hastalar için cerrahi işlemin şart olduğunu da vurguladı.

"Bu sıkıntıları kaderiniz gibi algılamayın"

Pelvik taban hastalıklarına karşı önleyici tedavilerin ve bu konuda bilgi sahibi olmanın önem taşıdığını belirten Yeğin, şunları kaydetti:

"Kabızlık, bazı organik sebepler ortadan kalksa bile kasık ağrısı yaşamak gibi sıkıntılar da bu rahatsızlıkların aslında gizli belirtileri arasında yer alıyor. Bir de aşikar belirtiler var. İdrar kaçıran, bez desteğiyle hayatını devam ettirmek zorunda kalan, gittiği her yerde tuvaletin kapısını gözleyen bütün kadınları mutlaka merkezimiz veya benzeri hizmeti sunan merkezlere başvurmaya davet ediyoruz. Bu sıkıntıları kaderiniz, yaşlılık veya kadınlığın bir parçası gibi algılamayın. Bu rahatsızlıkların tedavisi var."

Doç. Dr. Yeğin, merkezden destek almak isteyen kadınların şikayetleriyle hastanenin jinekoloji polikliniğine başvurabileceğini ve bu yolla merkeze yönlendirileceklerini sözlerine ekledi.