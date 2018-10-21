Kadınlar hedefte!



Kadının bazı dönemlerinde yaşadığı doğal rahatsızlıkları bile uzun süredir hastalık olarak görülüyor. Mesela hamileliklerin çoğu riskli kabul edildiğinden sezaryenle doğumda günden güne önemli bir artış yaşanıyor. Uzmanlar en azından 60.000 ameliyatın gereksiz olduğunu söylemelerine rağmen, Almanya’da yapılan araştırmalara göre her yıl 160.000 rahim alınmakta. Kadınlar kısırlaştırılmakta.. Ve maalesef bu özellikle halkı Müslüman ülkelere yaptırılmakta..

Sözde ruhsal bozukluklar için ilaç endüstrisi durmadan ilaç çeşitlendiriyor. Yeni hastalıkların keşfedilmesinde en önemli rolü üstlenenlerin ise psikiyatristler olduğu iddiası çok yaygın..

Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından yayınlanan ve bütün dünyada kabul gören bir tıp kitabının 1968 baskısında 182 hastalık varken bu sayı 1980’de 265’e ve 2000’de ise 365’e çıktı. Bu arada en fazla psikiyatrik hastalığın uydurulduğu belirtilmekte..