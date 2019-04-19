Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 57- BOTAŞ: 74- BOTAŞ seride durumu 1-1'e getirdi



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Turgut Işık, Hüseyin Çelik Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 2, Melis Talay 3, Petronyte 20, Cado, Walker 27, Burcu Çiğil, Melisa Korkmaz, Gülşah Gümüşay, Anderson 5 BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 15, Büşra Akbaş 11, Krivacevic 5, Williams 14, Melis Gülcan 10, Kübra Erat 3, Aylin Darınç 1. Periyot: 14-18 Devre: 27-34 3. Periyot: 44-53 Beş faulle çıkan: 37.26 Krivacevic (BOTAŞ)

MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında BOTAŞ, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 74-57 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin son maçı, 22 Nisan Pazartesi günü Ankara'da oynanacak.



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