Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Kırçiçeği Bodrum: 47- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 8506 Nisan 2019 Cumartesi 15:57
Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya
Hakemler: Tolga Edis, Hande Öztürk, Emir Can Özkan
Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat 10, Büşra Turan, Beril Albayrak 3, Deniz Ataer, Zivadinovic 9, Aycan Birgül Aktaş 4, Kübra Turan 5, Banks 16
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 4, Burcu Çiğil, Melis Talay 5, Emel Ecem Güler 2, Gonca Karataş 6, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Petronyte 27, Anderson 13, Cado 13, Walker 9
1. Periyot:17-27
Devre: 33-42
3. Periyot:40-69
MUĞLA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 85-47 yendi.
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