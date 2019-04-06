Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Kırçiçeği Bodrum: 47- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 85



Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Hakemler: Tolga Edis, Hande Öztürk, Emir Can Özkan Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat 10, Büşra Turan, Beril Albayrak 3, Deniz Ataer, Zivadinovic 9, Aycan Birgül Aktaş 4, Kübra Turan 5, Banks 16 Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 4, Burcu Çiğil, Melis Talay 5, Emel Ecem Güler 2, Gonca Karataş 6, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Petronyte 27, Anderson 13, Cado 13, Walker 9 1. Periyot:17-27 Devre: 33-42 3. Periyot:40-69

MUĞLA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 85-47 yendi.



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