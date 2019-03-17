Kadınlar Basketbol Süper Ligi Hatay Büyükşehir Belediyespor: 103 - Gündoğdu Adana Basketbol: 49

Salon: Antakya Hakemler: Ergin Sarı, Umut Özgün Ergün, Nihat Çetin Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 9, Yeliz Doğan 5, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 13, Cansu Köksal 15, Williams 2, Hülya Çoklar 2 Harris 15, Gizem Havare 2, Gizem Başaran 7, Merve Aydın 15, Gajic 18 Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 12, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Bouthors 5, Fatmanur Karakaş 4, Sanem Gamze Zeren 12, Sevgi Tonguç 2, Betül Erkoyuncu 6, Bahar Kocaoğlu 6 1.Periyot: 24-19 Devre: 50-27 3.Periyot: 80-35

HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 103-49 yendi.



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