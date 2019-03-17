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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Canik Belediyespor: 49 - Fenerbahçe: 108

17 Mart 2019 Pazar 18:52
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu

Canik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 9, Gülşah Duman 22, Dilara Tongar 7, Deniz Çolakoğlu 8, Candide Öztürk, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar 3, Ceyda Sinem Sarı

Fenerbahçe: Ayşe Cora 5, Merve Arı 7, Vaughn 12, Plum 17, Verameyenka 8, Tuğçe Canıtez 8, Tilbe Şenyürek 10, Özge Yavaş 10, Zandalasini 17, Esra Ural Topuz 14

1. periyot: 14-36

Devre: 24-59

3. periyot: 33-88

SAMSUN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Canik Belediyespor'u 59 sayı farkla 108-49 yendi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:52
  1. Canik Belediyespor
  2. Fenerbahçe
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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