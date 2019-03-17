Kadınlar Basketbol Süper Ligi Canik Belediyespor: 49 - Fenerbahçe: 108



Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu Canik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 9, Gülşah Duman 22, Dilara Tongar 7, Deniz Çolakoğlu 8, Candide Öztürk, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar 3, Ceyda Sinem Sarı Fenerbahçe: Ayşe Cora 5, Merve Arı 7, Vaughn 12, Plum 17, Verameyenka 8, Tuğçe Canıtez 8, Tilbe Şenyürek 10, Özge Yavaş 10, Zandalasini 17, Esra Ural Topuz 14 1. periyot: 14-36

Devre: 24-59

3. periyot: 33-88



SAMSUN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Canik Belediyespor'u 59 sayı farkla 108-49 yendi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.