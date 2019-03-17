Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Canik Belediyespor: 49 - Fenerbahçe: 10817 Mart 2019 Pazar 18:52
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu
Canik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 9, Gülşah Duman 22, Dilara Tongar 7, Deniz Çolakoğlu 8, Candide Öztürk, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar 3, Ceyda Sinem Sarı
Fenerbahçe: Ayşe Cora 5, Merve Arı 7, Vaughn 12, Plum 17, Verameyenka 8, Tuğçe Canıtez 8, Tilbe Şenyürek 10, Özge Yavaş 10, Zandalasini 17, Esra Ural Topuz 14
1. periyot: 14-36
Devre: 24-59
3. periyot: 33-88
SAMSUN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Canik Belediyespor'u 59 sayı farkla 108-49 yendi.
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