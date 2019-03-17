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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Beşiktaş: 81 - İzmit Belediyespor: 74

17 Mart 2019 Pazar 16:21
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver Özemre

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Bahar Çağlar 10, Akhator 21, Mitchell 29, Mircheva, Epoupa 4, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3, Bahar Yapar

İzmit Belediyespor: Bas 16, Gizem Yavuz 8, White 20, Hart 18, Melike Bakırcıoğlu, Emel Sığırcı 2, Ferda Yıldız 6, Melek Yusufoğlu 4

1. Periyot: 22-23

Devre: 43-37

3. Periyot: 63-58

Beş faulle çıkan: 38.51 Akhator (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, İzmit Belediyespor'u 81-74 yendi.

Siyah-beyazlı takım ligde 13. galibiyetini alırken, İzmit Belediyespor 13. kez mağlup oldu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:21
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  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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