Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Beşiktaş: 81 - İzmit Belediyespor: 7417 Mart 2019 Pazar 16:21
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver Özemre
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Bahar Çağlar 10, Akhator 21, Mitchell 29, Mircheva, Epoupa 4, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3, Bahar Yapar
İzmit Belediyespor: Bas 16, Gizem Yavuz 8, White 20, Hart 18, Melike Bakırcıoğlu, Emel Sığırcı 2, Ferda Yıldız 6, Melek Yusufoğlu 4
1. Periyot: 22-23
Devre: 43-37
3. Periyot: 63-58
Beş faulle çıkan: 38.51 Akhator (Beşiktaş)
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, İzmit Belediyespor'u 81-74 yendi.
Siyah-beyazlı takım ligde 13. galibiyetini alırken, İzmit Belediyespor 13. kez mağlup oldu.
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