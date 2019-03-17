Kadınlar Basketbol Süper Ligi İstanbul Üniversitesi: 75 - Galatasaray: 80



Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü Hakemler: Erhan Gürsel, Yiğit Gönültaş, Muzaffer Vardarlı İstanbul Üniversitesi: Gülse Uğur 7, Feride Şevval Akalan 6, Watkins 18, Yasemin Güneş 4, İlayda Güner 16, Hande Güven 6, Eylül Minez, Kardelen Gezgin 9, Şuğranur Hatice Sönmez, Fall 9 Galatasaray: Işıl Alben 18, Macaulay 10, Abdi 11, Şerife Alperi Onar 3, İnci Güçlü 4, İrem Naz Topuz 2, Sinem Ataş 6, Eda Şahin 9, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Grigalauskyte 15 1. Periyot: 14-14 Devre: 32-34 3. Periyot: 52-55

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 80-75 yendi. Küme düşmesi kesinleşen İstanbul Üniversitesi 21. yenilgisini alırken, Galatasaray 14. galibiyetini elde etti.



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