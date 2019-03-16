Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Kırçiçeği Bodrum: 58 - Bellona Kayseri Basketbol: 6516 Mart 2019 Cumartesi 16:42
Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Dorukhan Kalyoncu, Alican Alıcı
Kırçiçeği Bodrum: Banks 18, Büşra Turan 7, Esma Çelen Türk, Beril Albayrak 20, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 7, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın 3, Kübra Turan 1
Bellona Kayseri Basketbol: Ibekwe 31, Meryem Gültekin 10, Ezgi Manlacı, Aysun Yararbaş Yılmaz 2, Fatma Dikmen 2, Gizem Sezer 8, Gamze Takmaz 7, Melike Tuğba Oral 5
1. Periyot: 15-14
Devre: 30-35
3. Periyot: 51-43
Beş faulle çıkan: 36.19 Ezgi Manlacı (Bellona Kayseri Basketbol)
MUĞLA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 65-58 yendi.
Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen ev sahibi Kırçiçeği Bodrum, oynadığı 22. maçını da kaybetti.
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