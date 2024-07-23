'Kadının soyadı' düzenlemesine rötuş: O madde yeniden değerlendirilecek

Yargı paketinde yer alan kadın, evlenmekle kocasının soyadını alması ve nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilmesine yönelik maddede değişikliğe gidilecek.

Teklifteki düzenleme yasalaşırsa kadın sadece eşinin soyadı önünde bekarlık soyadını kullanabilecek. Ancak, düzenleme daha önce de AYM tarafından bozulmuştu. AK Parti grubu 9. yargı paketi görüşmeleri sırasında ilgili maddeyi yeniden değerlendirecek. Bunun için edinilen bilgiye göre alternatifler masada. Tüm bu alternatifler değerlendirilecek ve yasadaki ilgili maddede de değişikliğe gidilecek. Düzenleme meclis kapanmadan yetişirse yasaya yeni hali ile eklenecek.

Kadınların evlendikten sonra soyadlarını tek başına kullanamayacağını içeren madde, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka görüşmesinde de gündeme geldi. Nazlıaka, Aile Bakanının da konunun AK Parti tarafından değerlendirildiğini ifade etti.