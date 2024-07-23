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Aktüel 'Kadının soyadı' düzenlemesine rötuş: O madde yeniden değerlendirilecek
Aktüel

'Kadının soyadı' düzenlemesine rötuş: O madde yeniden değerlendirilecek

Yeniakit Publisher
2024-07-23 09:03:00 - 2024-07-23 09:05:44
'Kadının soyadı' düzenlemesine rötuş: O madde yeniden değerlendirilecek

Kadının soyadı ile ilgili 9. yargı paketinde yer alan düzenlemede değişikliğe mi gidilecek? Bu hafta görüşülmesi beklenen yargı paketinde yer alan düzenlemeyi AK Parti grubu yeniden değerlendirecek.

Yargı paketinde yer alan kadın, evlenmekle kocasının soyadını alması ve nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilmesine yönelik maddede değişikliğe gidilecek.

Teklifteki düzenleme yasalaşırsa kadın sadece eşinin soyadı önünde bekarlık soyadını kullanabilecek. Ancak, düzenleme daha önce de AYM tarafından bozulmuştu. AK Parti grubu 9. yargı paketi görüşmeleri sırasında ilgili maddeyi yeniden değerlendirecek. Bunun için edinilen bilgiye göre alternatifler masada. Tüm bu alternatifler değerlendirilecek ve yasadaki ilgili maddede de değişikliğe gidilecek. Düzenleme meclis kapanmadan yetişirse yasaya yeni hali ile eklenecek.

Kadınların evlendikten sonra soyadlarını tek başına kullanamayacağını içeren madde, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka görüşmesinde de gündeme geldi. Nazlıaka, Aile Bakanının da konunun AK Parti tarafından değerlendirildiğini ifade etti.

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'Kadının soyadı' düzenlemesine rötuş: O madde yeniden değerlendirilecek

Aktüel

'Kadının soyadı' düzenlemesine rötuş: O madde yeniden değerlendirilecek

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Yorumlar

Abudlal

Kadının seçim hakkı olmalıdır. Kimse kocasının soyadını zorla almak zorunda değil. İsteyen alsın istemeyen almasın.

muzaffer eyvaz

Kadın kendi soyadına devam etsin, çok zaman geçmeden zaten ayrılacak kendi soyadına dönecek. Çocuk olursa çocukda anneye veriliyor, çocukda annesinin soyadını alsın. Erkek de kim oluyor? ekonomik hamal, kazara - belki sperm sahibi, o kadar. Ömür boyu kanının maddi ihtiyaçlarını karşılar, geberir gider. Kadın rahatça fingirdemeye devam eder.
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