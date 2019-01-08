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Kadına yılda 2 kilo zehir!

Kadınlar iç çamaşırlarından yüzlerine, tırnaklarından saçlarının dibine kadar, güzel görünmek uğrunakimyasal kozmetiklerle, sadece deriden, yılda 2 kilodan fazla değişik maddeyle zehirleniyormuş.

08 Ocak 2019 Salı 09:11
Kadına yılda 2 kilo zehir!

Araştırma sonucunu önce Uluslararası Kanser Dergisi yazdı...

● Kadınların kullandıkları kozmetiklerde tesbit edilen 600’e yakın zehirli madde var. Bilinmeyenler için tahmin bile yapılamıyor.

● Ter önleyici diye kullanılar malzemelerdeki alüminyum tuzları koltuk altlarından emilerek meme kanserine yol açıyor.

● Güzel koku uğruna göze alınan tehlikeler ise tüyler ürpertici. Akciğer ve karaciğerden beyne kadar bütün organlar büyük bir hızla anında etkileniyor.

● Zehirli maddelerin başında parabenler geliyor ki bunlar cildi tahriş ediyor.

● İç çamaşırlarında kullandıkları talk pudrasının yumurtalık kanseri yapma riski var.

● Manikür pedikür yaptırırken fitalat ve formaldehit etkisinde kalıyorlar. Bu zehirler çocuklarını geri zekalı yapıyor.

● Rimeller, kremler hatta diş beyazlatıcılar deyip göçmeyin onlar da ağızda, diş etinde yaralara yol açıyor.

● Burun tıkanıklığı, sinüzit, boğaz ağrısı, kaşıntı, egzama, göğüste sıkışma, nefes darlığı her türlü illetin kaynağı bunlar..

● Parabenlerde hormon bozuklukları ve meme kanseri riski de var.

● Koku fısfısları sadece deri değil solunum yoluyla da burundan göze her tarafa zehir püskürtüyor.

Kadınlar sinsice öldürülüyor

Takıp takıştırdıklarından, çoraplarına kadar herşey uluslararası laboratuvarlarda incelendi

Kolye ve küpeler

Örnek iplerine azo testi, metal kısımlarına nikel testi ve tüm parçalarına tam eritme yöntemi ile kurşun ve kadmiyum kontrolleri yapıldı. Bazı kolyelerdeki renkli iplerde kanserojen etkisi olan azo boyar maddeler, küpe ve kolyelerin metal kaplamalı kısımlarında çok yüksek miktarda kadmiyum ve kurşun, süsleme amaçlı kullanılan parlak taşlarda yine çok yüksek kurşun olduğu belirlendi.

İç çamaşırı takımı

İç çamaşırı takımının zemin kumaşı ve aksesuarlarına azo, alerjenik/kanserojen boyar madde, pH ve formaldehit testleri yapıldı. Plastik aksesuarlarında PVC olup olmadığı kontrol edildi ve kadmiyum/kurşun testileri yapıldı. Metal aksesuarlarda nikel kontrolü yapıldı. Siyah lastik kısımlarda alerjenik/kanserojen boyar madde bulundu.

Baskılı Elbise

Zemin kumaşa azo, kaserojen/alerjik boyalar, pH, formaldehit, ağır metal testleri uygulandı. Plastik baskıya pvc, kadmiyum, kurşun ve fitalat testleri yapıldı, etikette klorlu organik taşıyıcılar kontrol edildi. Numunenin pH değeri yüksek bulundu, ağır metallerden biri olan Cr tespit edildi, PVC olduğu belirlenen plastik baskıda limitlerin üzerinde fitalat tespit edildi.

Sütyen askısı

Sütyen askısında PVC, fitalat ve kadmiyum kontrolü yapıldı. Şeffaf askı kısmında yüksek miktarda fitalat tespit edildi. Ürünün askı kısmında PVC belirlendi.

Bikini

Zemin kumaşı ve aksesuarlara azo, alerjenik/kanserojen boyar madde, ağır metal, pH ve formaldehit testleri yapıldı. Boyalı zeminde kanserojen azo boyar madde tespit edildi. Plastik aksesuarlarında PVC olup olmadığı kontrol edildi ve kadmiyum/kurşun testleri yapıldı. Plastik bağlantı aksesuarlarında da PVC olduğu saptandı. Bu kısmın kurşun ve kadmiyum içeriğine bakıldı. Kullanılan aksesuarda bir miktar kurşun tespit edildi.

Naylon Çorap

Çorap numunesine azo, pH, formaldehit, ağır metal ve alkilfenol (SGS In House Metod) testleri yapıldı. Yüksek miktarda alkilfenol tespit edildi.

(Uluslararası SGS İstanbul laboratuvarlarında yapılan testlerin sonuçları)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:17
  1. İstanbul
  2. kanser
  3. kanser yapan ürünler

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