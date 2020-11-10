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Aktüel Kadın subaylar "turizm başkenti"nin trafiğini havadan denetliyor
Aktüel

Kadın subaylar "turizm başkenti"nin trafiğini havadan denetliyor

Antalya'da "Bu yolda hep birlikteyiz" projesi kapsamında skorsky tipi helikopterle havalanan aralarında iki kadın teğmenin de bulunduğu jandarma ekipleri, havadan trafik denetimi gerçekleştiriyor - Helikopterden uygulama noktalarındaki personeli yönlendiren 4 kişilik ekipte yer alan kadın teğmenler, kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:00:40 -
Kadın subaylar "turizm başkenti"nin trafiğini havadan denetliyor

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - İçişleri Bakanlığı tarafından "Bu yolda hep birlikteyiz" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Antalya'da İl Jandarma Komutanlığında görevli iki kadın teğmen havadan yapılan trafik denetimlerinde başarıyla görev yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 100 kişilik ekip, emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının azaltılması ve aşırı hızın neden olduğu trafik kazalarının azaltılmasına yönelik uygulanan proje kapsamında havadan ve karadan trafik denetimi yapıyor.

İki kadın subay da Jandarma Genel Komutanlığınca tahsis edilen skorsky tipi helikopterde görev alıyor.

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde helikopterden uygulama noktalarındaki personeli yönlendiren 4 kişilik ekipte yer alan kadın teğmenler, kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmıyor.

Trafik denetimini yapan özel helikoptere binen Anadolu Ajansı (AA) ekibi, uygulama faaliyetini görüntüledi. Havadan yapılan takipte kural ihlali yapan sürücüler, kadın teğmenler tarafından kara ekiplerine bildirildi.

- İhlaller tespit ediliyor

Denetimlerde helikopterdeki trafik ekibi Konyaaltı, Belek Turizm Merkezi, Side ve Kızılkule başta olmak üzere ünlü sahillerde ve kontrol noktası oluşturulan bölgelerde alçak uçuş yaptı.

Yüksek teknolojili termal kameralar ve drone kullanılan denetimde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler tespit edildi.

Ekiplerin 530 aracı kontrol ettiği denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 55 sürücüye toplam 85 bin lira ceza kesildi, 14 araç trafikten men edildi, aranan 5 araç ile 1 şüpheli de yakalandı.

Jandarma ekipleri Manavgat'tan Alanya'ya kadarki sorumluluk sahasında özellikle turizmin yoğun olduğu birçok noktada trafik denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

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