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Aktüel Kadın spikerin zor anları! Depreme canlı yayında yakalandı
Aktüel

Kadın spikerin zor anları! Depreme canlı yayında yakalandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan kadın spiker, zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 16:26:00 - 2023-02-06 16:26:40

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan kadın spiker, haber sunmaya devam etti.

AFAD'ın açıkladığı veriye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de büyük paniğe yol açtı.

Korku dolu anların yaşandığı depreme canlı yayında yakalanan TV1 Televizyonunun Haber Şefi Şeyda Tuba Çalapverdi, depreme canlı yayında yakalandı.

Sakinliğini koruyan Çalapverdi, yayınına devam etti. O anlar kameralara yansıdı.

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