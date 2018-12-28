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"Kadın hakem sayımızı Avrupa standartlarına çıkaracağız"

TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Alican Lakot:- "Merkez Hakem Kurulu olarak sadece erkeklerin değil kadın hakemlerin de sayısını artırmak istiyoruz"

28 Aralık 2018 Cuma 23:10
"Kadın hakem sayımızı Avrupa standartlarına çıkaracağız"

ORDU (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Üyesi Alican Lakot, "Merkez Hakem Kurulu olarak sadece erkeklerin değil kadın hakemlerin de sayısını artırmak istiyoruz." dedi.

Lakot, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ordu Şubesince kentteki bir otelde gerçekleştirilen hakem balosunda yaptığı konuşmada, yaklaşık üç yıl önce göreve geldiklerinde Ordu ve Karadeniz'in diğer illerinde klasmandaki hakem sayılarının oldukça az olduğuna dikkati çekerek, bugün gelinen noktada bu sayının dört beş katına çıktığını söyledi.

Karadeniz bölgesinde 30 civarında klasman hakem, 25 civarında gözlemci olduğunu kaydeden Lakot, "Bu da şu demek. Hakemler arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı artırdık." ifadesini kullandı.

"Türk futboluna hakem olarak iyi bir ivme kazandırdık" diyen Lakot, şöyle devam etti:

"Daha bir kaç hafta önce üç tane kadın hakemimiz ve bir tane kadın gözlemcimiz amatörde maça çıktılar ve başarıyla da bu müsabakayı yönettiler. Merkez Hakem Kurulu olarak sadece erkeklerin değil kadın hakemlerinde sayısını artırmak istiyoruz. Kadınların elinin değdiği yerde güzellikler olur düşüncesindeyiz. Avrupa ülkelerinde kadın hakem sayısı oldukça fazla. Bu vesileyle bizler de kadın hakem sayımızı Avrupa standartlarına çıkaracağız."

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı ise Ordu'da olmaktan son derece memnun olduğunu dile getirerek, dayanışma gecesini düzenleyenlere teşekkür etti.

Arıcı, Merkez Hakem Kurulu tarafından kadın hakemlere yönelik düşüncelerinin kendilerini fazlasıyla memnun ettiğine işaret ederek, "İnşallah bundan sonra her yerde hakem sayılarının artması noktasında elimizden geleni yapacağız." dedi.

Konuşmaların Ordu'da bir üst klasmana yükselen erkek ve kadın hakemlere kokartları takıldı.

Geceye, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Süper Lig Hakemi Barış Şimşek ile çok sayıda hakem ve eşleri katıldı.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 23:10
  1. Abdurrahman Arıcı
  2. Ordu
  3. TFFHGD

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