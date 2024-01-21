Kadın düşmanı CHP ve şürekası

Sebahattin Ayan İstanbul

Yaşanan bazı münferit olayları mütedeyyin kesime ve AK Parti’ye mâl etmek için çırpınan, CHP’deki taciz skandalları karşısında kafalarını kuma gömmeyi tercih eden sözde kadın dernekleri, başörtülü bir kadının boğazını sıkıp galiz küfürler eden CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş’a kör, sağır ve dilsiz. Yaşanan çirkin olayı Akit’e değerlendiren 28 Şubat Mağdurları Derneği Başkanı Emine İlyas, şunları dile getirdi: “Son günlerde yaşanan olaylar gösteriyor ki toplumsal barış için muhafazakâr camianın verdiği mücadeleyi maalesef seküler kesim gösteremiyor. Yaşanan olaylar çok can sıkıcı durumlar. Millete hizmete talip olan CHP Belediye Başkan Yardımcısının halktan birine bu şekilde saldırması, boğazını sıkması küfretmesi utanç verici bir olaydır. Tesettürlü bir hanım olması da 28 Şubat döneminde CHP zihniyeti eliyle yaşadığımız zorbalıkları aklımıza getirmiştir. Malumunuz biz geçmişte TBMM’den, Üniversitelerden kamusal alanlardan bu şekilde kovulduk. Yıllarca başörtüsü yasağını yaşadık. Aynı o şekilde boğazlarımız sıkılarak, itilerek, kakılarak hatta daha da beterlerini yaşayarak mağdur edildik. Seçim döneminde CHP ile ‘helalleşme’ diye bizim için samimiyetten uzak bir süreç de yaşadık. Samimi değilsiniz dedik. Kadın haklarını savunmuyorlar, CHP’nin ideolojik bataklığında kadın hakkı savunuyormuş gibi yapıp kadını istismar ediyorlar. Bu ülkenin asıl sahipleri olarak asla eski günlerin gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Gelin ülkemizi bu darbe izlerinden tamamen kurtaralım. Başörtüsünü Anayasal güvence altına alalım.” Bu arada, saldırıya uğrayan Nebiha Yetimoğlu adlı başörtülü kadın, kendisini darbeden CHP’li Hasan Akkuş’tan şikayetçi oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO