Kadim dostlar bir arada

Harun Sekmen İstanbul

Güzel Vefalı Kadim Dostlar Grubu’nun 23. Hatim Programı, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Dün pazar kahvaltısında bir araya gelen eski dava arkadaşları bol bol hasret giderdi. Kur’an tilavetiyle başlayan program aşr-ı şeriflerin okunmasıyla devam etti. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun da katıldığı programda, iş, siyaset ve STK dünyasının önemli isimleri de yer aldı. Program akabinde bir konuşma gerçekleştiren Karahasanoğlu, eski dostlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programın ev sahipliğini yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise her birinin iyiliğine şahit olduğu dostlarını ağırlamaktan hoşnut olduğunu kaydetti.

Karahasanoğlu da katıldı

Türkiye’nin bugünlere gelmesi için emek sarf eden eski dava arkadaşları ile gelenekselleşen buluşmalarının bir yenisi daha gerçekleşti. Yarım asra yaklaşan dostların oluşturduğu Güzel Vefalı Kadim Dostlar Grubu’nun kahvaltılı buluşması dün Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde büyük bir katılımla icra edildi. Kâh gözyaşlarını kâh gülüşmelerin vuku bulduğu buluşmada, hakikat davasının yolcuları hasret giderdi. 23. hatim programı çerçevesinde gerçekleştirilen kahvaltılı program, güzel bir Kur’an ziyafetiyle başladı. Aşırların ardı sıra okunduğu etkinlikte, hatim duasında eller semaya büyük bir coşkuyla kalktı. İslami mücadelenin sembol isimlerini bir araya getiren etkinliğe Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu da icabet etti. Programda bir konuşma gerçekleştiren Karahasanoğlu, haktan ve hakikatten yana olmuş insanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

İyiliğe şahit olduk

Ev sahibi sıfatıyla bir konuşma gerçekleştiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, “Bu dostlarla beraber bugün bir arada olmak bizim için mutluluk verici bir şey. Biz birbirimizin iyiliklerine ve güzelliklerine şahit olduk” dedi. Güzel Vefalı Kadim Dostlar Grubu’nun organizatörlerinden Yakup Sucuoğlu ise, hatim programlarının büyük bir ilgi ve samimiyetle devam ettiğini belirterek, söz konusu muhabbetin devamı için gayret gösterdiklerini belirtti.

Önemli isimler katıldı

Milletimizin ve devletimizin dirliği için dua edildiği etkinlikte, Devlet eski Bakanı ve gazetemiz yazarı Hasan Aksay, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Ekrem Erdem, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, işadamı Mustafa Koca, gazeteci Ekrem Kızıltaş ve birçok önemli isim katıldı.