Kadıköy'deki protestoda gözaltına alınan 6 kadının yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'deki protestoda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kadının, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan yargılanmasına başlandı.

Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 6 sanık ile avukatları katıldı.

Savunması alınan sanıklardan Yaprak Okatalı, sosyal medyadan duyarak protesto eylemine gittiğini belirterek, "Kadıköy rıhtımda dans gösterisi yaptık. Polisin bir anda müdahalesi oldu. Koruma kalkanları ile üzerimize yürüdüler. Dağılın anonsunu öncesinde duymadık. Polise karşı gelmek gibi bir niyetim olmadı." dedi.

Sanık Ayşen Ece Kavas da, kadınların ortak sorunlarının dile getirildiği bir protesto eylemi yapmak istediklerini ifade ederek, "Tüm dünya çapında yapılıyordu. Ben hiç anons duymadım. Ben orada polise karşı bir güç kullanımında bulunmadım. Diğer göstericilerin de polislere karşı güç kullandığını görmedim." diye konuştu.

Sanık Fidan Ataselim ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız adlı platformun genel sekreteri olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Olay günü gösteri için buluştuk. Polis memurlarının ne yapacağımızı sorması üzerine anlattık. Gösteri bitmek üzereyken başka bir polis memuru gelerek sözlerin suç teşkil edeceğini söyledi. Ben de zaten bitmek üzere olduğunu söyledim. Orada bulunan İspanyol öğrenciler haksız bir müdahale olacağını düşünerek tepki gösterdiler. Polis memuru dağılmamaz gerektiğini birebir bana söyledi. Polisler bunun üzerine kalkanlarla bizi ittirmeye başladı. Polislerin hoparlör ile dağılmamız yönünde anons yaptığını görmedim. Bizi çembere aldıkları için dağılma durumumuz oluşmadı ve gözaltına aldılar. Suç işleme kastım yoktu. Bu toplantı birçok kadın tarafından birlikte organize edilmiştir."

Söz verilen diğer sanıklar da, olay günü polisin dağılmaları yönünde yaptığı anonsu duymadıklarını belirterek, suç kasıtlarının olmadığını öne sürdü.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada bulunan görüntü CD'lerinin bilişim uzmanı bilirkişiye gönderilerek, gösteriler sırasında polisin göstericilerin dağılmaları yönünde anons yapıp yapmadığını, göstericilerin polislere karşı itme, vurma gibi fiziksel güç kullanıp kullanılmadıklarının tespit edilerek rapor hazırlanmasının istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya kontrollerinde, 8 Aralık 2019'da "Kadın Cinayetlerini Durduracağız" isimli oluşum organizesinde, Şili'de kadın hakları, kadınlara yönelik şiddet ve cinsel istismar konularına dikkati çekmek amacıyla yapılan dans etkinliğinin benzerinin İstanbul'da gerçekleştirileceği bilgisinin alındığı anlatıldı.



Etkinliğe 280 katılımcının geldiği aktarılan iddianamede, etkinlik sırasında söylenecek şarkının yazılı olduğu kağıtların dağıtımına başlandığı, şarkı sözlerinin içeriğinde suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, grubun müzik eşliğinde aslen İspanyolca olan ve Türkçeye tercüme edilmiş bildirilerdeki şarkıyı söylemeye başladığı sırada dağılmaları yönünde uyarı yapıldığı ancak grubun dağılmadığı ve yapılan müdahaleye rağmen trafiği kapatarak, "Kadın cinayetlerini durduracağız" ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" şeklinde sloganlar atmaya devam ettiği aktarıldı.



Sanıkların bunun üzerine gözaltına alındığı kaydedilen iddianamede, 6 kadın sanığın "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.











