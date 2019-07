Kadıköy’de yıldızlar altında tiyatro keyfi başladı

17. Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali yoğun bir katılımla başladı. İlk gününe Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın katıldığı festivalde, açık havada tiyatro izlemenin keyfini yaşayan vatandaşlar Selamiçeşme Özgürlük Parkına akın etti. Festival kapsamında 14 tiyatro oyunu Kadıköylülerin seyrine sunulacak.

Kadıköy Belediyesi’nin 17 yıldır kesintisiz düzenlediği tiyatro festivali, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katılımı ile başladı. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen festival kapsamında tüm koltuklar tiyatro severlerle doldu taştı. Vatandaşlar festivalde tiyatro oyununu izlemek için sıraya girdi. Festival boyunca Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da 14 oyun seyirciyle buluşacak. İki hafta sürecek festivalde vatandaşlar tüm oyunları ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler. Saat 21.00’da sahnelenecek oyunların davetiyeleri, oyunun sahneleneceği gün 14.00-18.30 arasında Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.

Tiyatro Festivali’nin açılışına katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Geleneksel oldu artık Kadıköy’de tiyatro festivali düzenlememiz. 14 oyunumuz var her gece. İstanbul’da açık havada tüm Kadıköylüleri burada tiyatro izlemeye davet ediyorum, çünkü sezonun en iyi oyunlarını burada sergileyeceğiz. Herhangi bir ücret yok, tamamen ücretsiz, Kadıköylülere açık bir festival. Daha güzelini yapmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki sene umarım burası daha farklı bir havada olacak. O zaman daha güzel, daha çok Kadıköy sloganıyla daha çok tiyatro yapmaya çalışacağız. Kadıköy zaten İstanbul’da dolayısı ile Türkiye’de kültür sanatın başkenti noktasına geldi. Kadıköy Belediyesi de burada bir yol gösterici, bir yer sağlayıcı noktasında. Hemen hemen her gün oyunumuz var. Kadıköy Belediyesinin de ve Kadıköy’de diğer özel tiyatroların özel sahnelerinde. Ben bundan çok mutluyum. Bunun daha da artması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediyesinin düzenlediği17. Tiyatro festivaline katılan Kazım Nacar “Çok güzel bir etkinlik. Üstelik belediyenin de bir hizmeti. Çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Yıllardır takip ediyorum. Yaklaşık 8 yıldır her sene bu tiyatro festivalini takip ediyorum. Çok güzel oyunlar izledik burada.Çok başarılı buluyorum’’ dedi.

Tiyatro Festivali’nin açılışı, Hakan Altıner’in yönettiği, Altan Gördüm, Deniz Türkali, Özdemir Çiftçioğlu, Damla Cercisoğlu, Gökmen Kasabalı, Berkay Şengil, Sadi Özen’in oynadığı “Çiçekçi Sokağı Cinayeti” ile başladı. Amfi tiyatroyu hınca hınç dolduran Kadıköylüler, sahnelenen oyunu zevkle izlediler.

Festivalde sahnelenecek oyunlar şöyle,

1 Temmuz Pazartesi: Çiçekçi Sokağı Cinayeti / Kedi Sahne Sanatları

2 Temmuz Salı: Açık Aile / Tiyatro Yeniden

3 Temmuz Çarşamba: Tamamla Bizi Ey Aşk /Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

4 Temmuz Perşembe: Komik Gazino / Metin Zakoğlu Tiyatrosu

5 Temmuz Cuma: Nereden Nereye / Sgm Sahne Gösteri Müzik Yapım

6 Temmuz 2019 Cumartesi: Kader Can /Bam Tiyatro

7 Temmuz Pazar: Merhaba / Dostlar Tiyatrosu

8 Temmuz Pazartesi: Şen Makas / Tiyatro Kare

9 Temmuz Salı: Hakikat, Elbet Bir Gün / Tiyatro D22

10 Temmuz Çarşamba: Üçü Bir Arada /İstanbul Halk Tiyatrosu

11 Temmuz 2019 Perşembe - Hikayeler Sabahattin Ali/ Rivayet Radyosu Yayına Başladı

12 Temmuz Cuma: Teftişör / Tiyatro Adam

13 Temmuız Cumartesi: Yalnızlar Kulübü / B Planı & Toy

14 Temmuz Pazar: Tırnak İçinde Hizmetçiler / Tiyatro Hemhâl